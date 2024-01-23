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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий ЦСКА Чалов не собирается переходить в другой российский клуб эксклюзив

23 Января 2024 • 09:09 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», нападающий ЦСКА Фёдор Чалов не планирует переходить в другой российский клуб. Если 25-летний футболист и покинет «армейцев», то только ради переезда в Европу.

Напомним, вчера, 22 января, известный агент Тимур Гурцкая сообщил, что интерес к Чалову проявляет «Зенит».  

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.  

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый матч во второй части сезона «армейцы» проведут 2 марта против «Оренбурга».  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов

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