Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», нападающий ЦСКА Фёдор Чалов не планирует переходить в другой российский клуб. Если 25-летний футболист и покинет «армейцев», то только ради переезда в Европу.

Напомним, вчера, 22 января, известный агент Тимур Гурцкая сообщил, что интерес к Чалову проявляет «Зенит».

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый матч во второй части сезона «армейцы» проведут 2 марта против «Оренбурга».