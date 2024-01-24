Президент «Оренбурга» Еремякин: «Томпсон прибыл в расположение команды»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что сегодня, 24 января, возможный новичок клуба Хорди Томпсон пройдёт медосмотр для завершения своего перехода из «Коло-Коло».

«Томпсон прибыл в расположение команды. На сегодня у него запланирован медосмотр. Если всё будет хорошо, то скоро подпишем контракт», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

В прошлом году 19-летний Томпсон провёл за «Коло-Коло» 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Свой первый официальный матч в 2024 году команда Давида Деограсии проведёт 2 марта против ЦСКА.