Тарханов: «Даю 99% на победу ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча армейцев с «Оренбургом», который запланирован на субботу, 2 марта.

«Не скажу, что «Оренбург» это самый простой соперник. Их тоже еще надо обыграть. ЦСКА будет тяжело. Без разницы, с кого начинать сезон. Конечно, дома ЦСКА будет легче. И даю 99% на победу ЦСКА», – сказал Тарханов.

Напомним, что армейский и южноуральский клубы решают совсем разные задачи в этом сезоне. ЦСКА во второй части сезона РПЛ будет стараться вклиниться в борьбу за медали, так как занимает сейчас восьмое место турнирной таблицы. А «Оренбургу» предстоит не оплошать в борьбе за выживание и остаться в Премьер-лиге, так как сейчас у уральской команды лишь 14 место – это зона стыковых матчей.