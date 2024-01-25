Чанов: «Нельзя отпускать Чалова в «Зенит» ни за какие деньги»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о возможном переходе нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в «Зенит».

Специалист усомнился в том, что московский клуб отпустит своего воспитанника в «Зенит» даже за больше деньги, так как сейчас 25-летний форвард является ключевым игроком команды.

«Фёдор – ключевая фигура ЦСКА. Деньги не всегда всё решают. Нельзя отпускать Чалова в «Зенит» ни за какие деньги», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.