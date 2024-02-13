ЦСКА не заинтересован в Тахери

ЦСКА не заинтересован в услугах нападающего «Сепахана» Касры Тахери.

По информации «RT на русском», сейчас в молодёжной команде московского клуба находятся два других 17-летних игрока, которые оказались в ЦСКА в рамках сотрудничества между российским и иранским клубами.

Ранее сообщалось, что Тахери, ранее проходивший просмотр в «Рубине», в ближайшее время станет игроком «армейцев».

Напомним, после 18 туров РПЛ ЦСКА расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Первым соперником «красно-синих» по весенней части сезона станет «Оренбург». Эта игра состоится в начале марта.