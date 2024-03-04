​Президент «Оренбурга» оценил ничью с ЦСКА

В первом весеннем матче чемпионата России «Оренбург» смог набрать одно очко. Произошло это в гостевом поединке против ЦСКА, причём «горожане» отыгрались в концовке (1:1). Комментарий по поводу этого результата дал Василий Еремякин, который в «Оренбурге» занимают должность президента.

«Я позитивно отнёсся к результату. Сам факт сыграть вничью на чужом поле против ЦСКА – это уже позитив», - цитирует Еремякина «РБ Спорт».

На текущий момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, то есть располагается в зоне стыковых игр. Следующий матч команда Давида Деограсии проведёт в воскресенье, 10 марта, – против «Балтики» на своём поле.