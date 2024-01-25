В ЦСКА рассказали, когда Дивеев вернётся к тренировкам в общей группе

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, когда защитник Игорь Дивеев приступит к работе в общей группе команды.

«Игорь занимался по своему плану с хорошей прогрессией. Надеемся, что со второй части второго сбора он начнёт тренироваться в общей группе», — сказал Безуглов в видео, опубликованном в телеграм-канале московского клуба.

Напомним, Дивеев получил травму в начале сезона в матче за Суперкубок России против «Зенита» и с тех пор на поле не выходил.

В прошлом розыгрыше чемпионата России 24-летний защитник провёл за ЦСКА 20 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.