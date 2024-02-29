​Агент высказался о готовности Дивеева

Агент Олег Ерёмин, который работает с защитником ЦСКА Игорем Дивеевым, высказался о состоянии футболиста. Как известно, Дивеев долгое время восстанавливался после травмы, полученной в июльском матче Суперкубка России.

«По всей видимости, Дивеев готов играть. В принципе, Игорь будет играть в предстоящих матчах РПЛ», - цитирует Ерёмина Metaratings.

Первый официальный матч в 2024 году ЦСКА проведёт в ближайшую субботу, 2 марта, - против «Оренбурга» на своём поле. На текущий момент, после восемнадцати сыгранных туров, московские «армейцы» располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России.