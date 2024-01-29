Агент Дивеева: «Игорь должен вернуться в общую группу в начале февраля»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о сроках восстановления 24-летнего футболиста после травмы, которую он получил в начале нынешнего сезона в матче за Суперкубок России против «Зенита».

«Всё по плану, насколько я знаю. По графику он должен вернуться в общую группу в начале февраля», — цитирует Ерёмина «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков. Отметим, что чемпионат России возобновится в начале марта.

В прошлом сезоне Дивеев провёл за ЦСКА 27 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.