Романцев — о том, стоит ли Чалову переходить в европейский клуб: «Если чувствует, что потянет, можно и рискнуть»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о будущем нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, чей контракт с московским клубом рассчитан до конца декабря текущего года.

По мнению Романцева, Чалов сам должен принять решение — уезжать ему в Европу или нет. Как отметил легендарный тренер, если такой трансфер всё-таки состоится, 25-летнему футболисту следует посоветоваться с Андреем Канчельскисом или Александром Головиным.

«Рецепта, как здесь не ошибиться, не существует. Можно только дать совет — побольше узнать о новой команде, изучить ее игровую манеру, присмотреться к конкурентам по позиции. Если чувствует, что потянет, можно и рискнуть», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.