ЦСКА рассматривал подписание нападающего «Жил Висенте» Депу

ЦСКА рассматривал вариант с подписанием нападающего «Жил Висенте» Депу в зимнее трансферное окно.

По информации Metaratings, 24-летний анголец входил в шорт-лист московского клуба, однако дело до переговоров так и не дошло.

Также отмечается, что ещё один неназванный российский клуб согласовал трансфер Депу на правах аренды с опцией выкупа за 2 миллиона евро, но президент португальского клуба заблокировал этот переход. Сам футболист был готов к переезду в РПЛ.

В текущем сезоне Депу провёл за «Жил Висенте» семь матчей, в которых забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Анголы в 500 тысяч евро.