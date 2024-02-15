Агапов, Гайич и Набабкин тренируются в общей группе без ограничений

В ЦСКА рассказали о состоянии Милана Гайича, Кирилла Набабкина и Ильи Агапова, получивших травмы в товарищеском матче против «Сочи» (1:2).

По словам клубной пресс-службы, все вышеперечисленные игроки чувствуют себя хорошо и тренируются в общей группе без ограничений.

«С Агаповым, Гаийчем и Набабкиным всё хорошо. Все три футболиста тренируются в общей группе без ограничений», — сказали в пресс-службе ЦСКА «Чемпионату».

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый матч в весенней части сезона «армейцы» проведут в начале марта против «Оренбурга».