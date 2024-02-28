Щетинин считает Чалова и Тюкавина лучшими игроками нынешнего сезона РПЛ

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился мнением о том, какие игроки являются лучшими в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Щетинин выделил нападающих Фёдора Чалова (ЦСКА) и Константина Тюкавина («Динамо»).

«На данный момент это наиболее стабильные игроки. Есть много хороших ребят, кто проявил себя в первой части. Но мне нравятся Тюкавин и Чалов», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ Чалов провёл 18 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. На счету Тюкавина восемь мячей и шесть передач в тех же 18 встречах.

На сегодняшний день «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, опережая восьмой ЦСКА на четыре очка.