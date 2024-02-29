Масалитин: «Я бы вообще возобновлял сезон кубковыми матчами»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча армейцев с «Оренбургом».

«Я бы вообще возобновлял сезон кубковыми матчами. Как раз можно плавно вкатиться в сезон. Неважно, с кем играть сразу после возобновления. Наверное, даже лучше начинать со сложного соперника. Сразу можно оценить свое состояние и вкатиться в сезон. Потому что подходить к серьезным противникам расслабленным – не лучшее решение», — сказал Масалитин.

Матч 19-го тура чемпионата России ЦСКА – «Оренбург» состоится в субботу, 2 марта. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 14:00 по мск.