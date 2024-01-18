Алдонин считает, что ЦСКА не стоит удерживать Давилу

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о возможном переходе нападающего «армейцев» Виктора Давилы в «Сельту».

По мнению эксперта, если 26-летний Давила сам захочет покинуть Россию, то пытаться удерживать чилийца не стоит.

«Продавать ли Давилу в «Сельту», зависит от предложения. Если оно будет стоящим, чтобы можно было заработать, можно рассмотреть. Игроком основы Виктор не стал. Если Давила сам захочет уехать, не будет смысла его удерживать», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Напомним, Давила перешёл в ЦСКА летом прошлого года. В составе «армейцев» нападающий успел провести 15 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Чили в 5,5 миллионов евро.