Первый тренер Кругового: «Будем ждать от Данила прогресса в ЦСКА»

Александр Колодкин, первый тренер защитника «Зенита» Данила Кругового, высказался о решении 25-летнего футболиста продолжить карьеру в ЦСКА.

Напомним, Круговой согласовал контракт с московским клубом, который начнёт действовать с лета нынешнего года. Остаток текущего сезона футболист проведёт в «Зените-2», однако также не исключён вариант, при котором ЦСКА арендует защитника уже этой зимой.

Колодкин выразил разочарование в связи с тем, что у его бывшего подопечного не получилось закрепиться в основном составе «Зенита».

«Я сам отработал в системе, которая сейчас называется академией «Зенита», почти 30 лет. Много заложил в Кругового, чтобы он играл за «Зенит». Будем надеяться, что для Данила переход в ЦСКА — новый этап развития. Будем ждать от него прогресса», — цитирует Колодкина «Чемпионат».

В текущем сезоне Круговой провёл в составе «Зенита» 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.