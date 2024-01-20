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Первый тренер Кругового: «Будем ждать от Данила прогресса в ЦСКА»

20 Января 2024 • 09:57 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Александр Колодкин, первый тренер защитника «Зенита» Данила Кругового, высказался о решении 25-летнего футболиста продолжить карьеру в ЦСКА.

Напомним, Круговой согласовал контракт с московским клубом, который начнёт действовать с лета нынешнего года. Остаток текущего сезона футболист проведёт в «Зените-2», однако также не исключён вариант, при котором ЦСКА арендует защитника уже этой зимой.

Колодкин выразил разочарование в связи с тем, что у его бывшего подопечного не получилось закрепиться в основном составе «Зенита».

«Я сам отработал в системе, которая сейчас называется академией «Зенита», почти 30 лет. Много заложил в Кругового, чтобы он играл за «Зенит». Будем надеяться, что для Данила переход в ЦСКА — новый этап развития. Будем ждать от него прогресса», — цитирует Колодкина «Чемпионат».

В текущем сезоне Круговой провёл в составе «Зенита» 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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