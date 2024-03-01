Непомнящий: «Заболотный ещё может принести пользу ЦСКА»

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился комментарием об игре форварда московского ЦСКА Антона Заболотного.

По мнению эксперта, Заболотный соответствует уровню ЦСКА, несмотря на то, что иногда проводит невыдающиеся матчи.

— Думаю, Антон еще может принести пользу ЦСКА. По меркам РПЛ Заболотный — качественный форвард, раз он играет в такой команде, как ЦСКА», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

В текущей кампании 32-летний Заболотный появился на поле в 25 встречах с учетом всех турниров, в которых стал автором восьми забитых мячей и оформил два ассиста.

Действующий трудовой договор форварда с ЦСКА рассчитан до конца нынешнего сезона.