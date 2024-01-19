Круговой может перейти в ЦСКА уже зимой

Защитник «Зенита» Данил Круговой, договорившийся о переходе в ЦСКА следующим летом, может примерить футболку московского клуба уже текущей зимой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ЦСКА рассматривает вариант с арендой 25-летнего футболиста. Ожидается, что переговоры между клубами начнутся уже в самое ближайшее время.

Напомним, Круговой договорился о четырёхлетнем контракте с ЦСКА, который начнёт действовать 4 июня. Предполагалось, что остаток нынешнего сезона защитник проведёт в «Зените-2».

В текущем розыгрыше чемпионата России Круговой провёл за «Зенит» 12 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 2 миллиона евро.