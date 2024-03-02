Дмитрий Воробьёв: «Не считаю ничью с ЦСКА неожиданностью, она закономерна»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги встречи с ЦСКА, 1:1.

- Результат матча получился неожиданным, учитывая то, как развивалась игра. Как оцените итоги встречи?

- Не считаю эту ничью неожиданной. Мы играли неплохо. Все ребята старались, действовали, как единое целое. Футбольный бог наградил нас в конце матча голом. Получилась боевая ничья. И она закономерная.

- Как вам показалось, Перес целенаправленно перекинул Акинфеева, или в моменте с голом ему просто повезло?

- Это у него надо спросить.

- Перес немало забивает, несмотря на то, что является защитником. Как так получается?

- У него что-то есть от атакующего футболиста. Он молодец, помогает команде. Когда нападающие забить не могут, на помощь идет защитник.

- Уже проанализировали первую часть сезона на предмет того, что не получилось?

- Да, проанализировали. Нам надо играть как команда, отрабатывать друг за друга, и тогда будет результат. В первой части сезона у нас этого не было, а сейчас все с этим отлично. Мы заработали очко в матче с ЦСКА, а дальше будет больше.

- Как новички вписываются в команду?

- Все у них нормально, уже адаптировались. Мы приняли их хорошо.

- Адамова снова вызвали в сборную России. Как отреагировали в команде?

- Ничего нового не было. Он молодец.

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- Лукас Вера сменил имидж, покрасив волосы в розовый цвет. Как отреагировали?

- Тут тоже нет ничего нового. Перед сезоном он так всегда делает.

- Вы бы смогли так радикально сменить имидж?

- Нет. Я парень из деревни. Меня бы брат убил.

- Насколько сложно игра далась физически?

- Бежалось нормально, хотя все равно было тяжеловато. Но все терпели, работали. И набрали одно очко. Если нас хватило на девяносто минут, значит, кондиции практически оптимальные.

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Елена Григорьевская