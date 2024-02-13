ЦСКА усилится 17-летним иранцем

Иранский нападающий «Сепахана» Касра Тахери перейдёт в ЦСКА. Об этом сообщает Persian Soccer.

По информации источника, ранее 17-летний футболист находился на просмотре в «Рубине», однако в казанский клуб он не перешёл. Сейчас портал Transfermarkt оценивает молодого нападающего в 50 тысяч евро.

Отметим, что на чемпионате мира до 17 лет Тахери забил два гола и отдал одну результативную передачу в четырёх проведённых встречах.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.