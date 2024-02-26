Дзагоев подтвердил, что проходит стажировку в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев высказался о своей стажировке в столичном клубе.

Ранее стало известно, что Дзагоев стажируется в спортивном блоке ЦСКА.

«Да, это правда. Мы сейчас работаем с Евгением Шевелевым и другими коллегами из спортивного блока ЦСКА», — заявил Дзагоев «Спорт-Экспрессу».

По словам бывшего футболиста, скоро у него состоится встреча с генеральным директором ЦСКА, на которой будут обсуждаться детали сотрудничества. Дзагоев надеется, что в ближайшее время сможет приступить к работе и приносить пользу клубу.

По итогам 18 туров ЦСКА находится на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 28 очков.

2 марта подопечные Владимира Федотова примут у себя дома «Оренбург» в рамках 19-го тура РПЛ.