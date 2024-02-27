Келлвен: «Мойзес — лучший танцор в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Келлвен рассказал, кто в составе «армейцев» лучше всех поёт и танцует.

Напомним, во время зимних сборов игроки ЦСКА играли в теннис-бол на желание, где проигравшие должны были танцевать. По мнению Келлвена, такие тренировки восстанавливают моральное состояние команды.

«Мойзес, конечно. Он лучший танцор. Кстати, он не только танцует, но и лучше всех поёт. Так что он ещё и певец», — цитирует Келлвена «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый матч после возобновления сезона «армейцы» проведут 2 марта против «Оренбурга». Начало — в 14:00 по московскому времени.