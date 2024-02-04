Агент Барбоза: «Думаю, Файзуллаев может играть в Европе»

Известный португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем полузащитника ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева после его успешного выступления на Кубке Азии.

По мнению агента, своей игрой Файзуллаев способен привлечь внимание зарубежных клубов. При этом Барбоза отметил, что вариантов для возможной продажи игрока у ЦСКА будет не так много.

«Сейчас уже не все рынки открыты. В Европе, в основном, всё закрыто. Думаю, он может там играть. Вариантов для продажи остаётся не так много.

Остаются варианты в Китае, Америке, но не знаю, насколько это выгодно. Для игрока самое главное — постоянная практика», — цитирует Барбозу Metaratings.

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев провёл за ЦСКА 18 матчей, в которых забил два гола и отдал девять результативных передач.