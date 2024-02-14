Олич назвал трёх лучших российских игроков

Экс-нападающий и тренер ЦСКА Ивица Олич назвал лучших российских игроков.

Хорватский специалист выделил своих бывших одноклубников Сергея Семака, Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева.

«Как раз этих троих игроков я и назову лучшими российскими футболистами. Семака благодаря опыту, Жиркова, потому что сделал себя из ничего, и Акинфеева, который 15 лет играет на высшем уровне и до сих пор лучший», — приводит слова Олича Sport24.

Напомним, Олич выступал за ЦСКА в период с 2003 по 2006 год, успев стать с «армейцами» трёхкратным чемпионом России. Также он защищал цвета немецких клубов «Гамбурга», «Вольфсбурга» и «Баварии».