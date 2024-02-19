Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: «Уход Чалова станет потерей для ЦСКА»

19 Февраля 2024 • 10:56 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 14:00

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о будущем нападающего «армейцев» Фёдора Чалова, чей контракт с московским клубом рассчитан до конца декабря нынешнего года.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Зенит». Также не исключён вариант, при котором Чалов продолжит карьеру в европейском клубе.

«Станет ли его уход потерей для ЦСКА? Если до этого дойдёт — конечно. Ему будет трудно найти замену, особенно сейчас, когда выбор нападающих не так велик и ещё не каждый из них к нам поедет. Да и адаптацию к чемпионату никто не отменял», — приводит слова Алдонина «RT на русском».

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Алдонин Фёдор Чалов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Февраля
11:07
В «Оренбурге» сообщили, что клуб близок к подписанию игрока молодёжной сборной Ирана
09:26
Федотов: «Наша задача — подвести Дивеева к сезону в правильном состоянии»
09:14
Файзуллаев не захотел переходить в клуб из МЛС
18 Февраля
15:38
Новиков — о переходе Кучаева в «Пари НН»: «Это очень грамотное решение со стороны тренерского штаба ЦСКА»
13:14
Масалитин: «Если ЦСКА будет играть в атакующий футбол, Чалов станет лучшим бомбардиром РПЛ» 2
10:44
Ан: «Номинация на приз лучшему молодому игроку Кубка Азии умножит интерес к Файзуллаеву со стороны европейских команд»
16 Февраля
17:47
Кусов оценил шансы Дзагоева в будущем стать тренером
14:15
Агент Жорже Фернандеша оценил шансы игрока перейти в ЦСКА
15 Февраля
16:51
Бывший игрок «Факела» Долгов может перейти в ЦСКА 1
15:16
Агапов, Гайич и Набабкин тренируются в общей группе без ограничений
14:51
Спортивный директор «Оренбурга»: «По Вере, Мансилье и Гойковичу предложений нет»
11:16
Кусов: «Гогниев достоин работать в Премьер-лиге»
14 Февраля
11:27
Олич назвал трёх лучших российских игроков
10:23
Агент Фернандеша: «Могу подтвердить, что веду переговоры с ЦСКА»
13 Февраля
17:03
Агент Дивеева: «Надеюсь, что в марте Игорь будет полностью готов к матчам РПЛ»
16:54
Агент Фернандеша подтвердил информацию о переговорах с ЦСКА
16:40
Представитель Сидорова: «К Максиму есть интерес от клубов РПЛ выше статусом»
16:30
ЦСКА интересуется португальским защитником
13:20
ЦСКА не заинтересован в Тахери
09:38
ЦСКА усилится 17-летним иранцем
12 Февраля
13:20
В «Оренбурге» сообщили, что Муро вряд ли успеет восстановиться к возобновлению сезона
13:11
Агент Обухова: «Тренерский штаб «Оренбурга» рассчитывает на Владимира»
11:35
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Вести переговоры о продлении контракта Марина сейчас нет смысла»
09:53
«Трабзонспор» предпримет новую попытку подписать игрока ЦСКА Мендеса
11 Февраля
16:01
Пономарёв: «Я бы продал Мендеса, не нравится мне, как он играет за ЦСКА»
15:25
Спортивный директор «Оренбурга: «По Вере нет переговоров уже больше месяца»
09:14
Олич рассказал, чего не хватает российскому футболу
08 Февраля
17:04
Агент Обухова: «Все в «Оренбурге» довольны Владимиром»
15:38
Камоцци: «Чалов сто процентов сможет заиграть в одном из клубов Европы»
14:40
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев назвал условие, при котором контракт тренера Деограсии будет продлён ещё на сезон
14:15
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Вера готовится к возобновлению сезона»
13:09
Наумов: «Я бы не советовал Чалову переходить в «Зенит»
07 Февраля
16:15
Агент Дивеева рассказал об участии Гинера в переговорах по новому контракту футболиста
15:35
Агент Барбоза: «Многие клубы заинтересованы, чтобы дальше смотреть за игрой Файзуллаева»
13:59
Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА
13:49
Канчельскис считает, что ЦСКА должен отпустить Файзуллаева в «Баварию»
11:32
Роша не покинет ЦСКА текущей зимой
06 Февраля
15:14
Пономарёв: «Они с ума сошли давать Чалову 2,5 миллиона евро в год»
11:41
Айсауи присоединится к ЦСКА в ближайшие два дня
04 Февраля
16:26
Агент — о возможном переходе Помазуна в «Спартак»: «В нашем футболе что угодно может быть»
14:58
Агент Барбоза: «Думаю, Файзуллаев может играть в Европе»
11:50
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Письмо от «Балтики» по выкупу Кирилла Капленко действительно есть»
10:17
Дмитрий Ан: «Надеюсь, что скауты больших европейских клубов оценили игру Файзуллаева на Кубке Азии»
01 Февраля
13:33
Агент Кахведжи прокомментировал интерес со стороны ЦСКА
12:05
Канчельскис: «Чалову надо паковать чемодан в Европу, а не в «Зенит»
09:35
Созин считает, что Файзуллаев может привлечь к себе внимание европейских клубов
31 Января
16:36
Чалов не спешит продлевать контракт с ЦСКА
16:23
Игрок «Оренбурга» Гойкович: «В каждом матче мы выходим играть на победу»
16:03
Бушманов: «Не думаю, что Файзуллаев перерос уровень РПЛ»
15:42
ЦСКА следит за игроком «Фенербахче» Кахведжи
15:30
Созин: «В ЦСКА ждут от Айсауи такого же прогресса, как от Файзуллаева»
14:32
Агент Вендела: «Порту» хочет от ЦСКА 5 миллионов евро за игрока»
10:23
Игрок ЦСКА Калайда может перейти в «Пари НН»
30 Января
16:25
Пономарёв — о возможном переходе Айсауи в ЦСКА: «У нас в нападении никого нет, с Чаловым и Заболотным будем мучиться»
14:16
ЦСКА ещё не закрыл сделку по Айсауи, но трансфер близок
10:26
Руденко: «Федотов — адекватный тренер»
29 Января
16:21
Агент Дивеева: «Игорь должен вернуться в общую группу в начале февраля»
11:47
Спортивный директор «Оренбурга»: «Томпсон не просил нас делать ему российское гражданство»
28 Января
14:35
Даев считает, что ЦСКА способен попасть в тройку призёров по итогам сезона
27 Января
11:56
ЦСКА может создать вторую команду
09:13
Масалитин: «Я думаю, что пришло время Кучаеву сменить клуб»
25 Января
16:06
Тренер ЦСКА Федотов рассказал, почему предоставлял мало игрового времени Давиле
15:55
Чанов: «Нельзя отпускать Чалова в «Зенит» ни за какие деньги»
15:47
Черевченко: «Круговой сделал намеренный выбор в пользу той команды, где будет играть»
14:27
Ермаков: «Не думаю, что в ЦСКА к молодым футболистам стало меньше доверия»
14:11
В ЦСКА рассказали, когда Дивеев вернётся к тренировкам в общей группе
24 Января
14:28
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Томпсон прибыл в расположение команды»
12:04
Давила: «Меня не устраивает нынешний статус в ЦСКА»
11:56
Нападающий ЦСКА Давила высказался о своём возможном переходе в испанскую «Сельту»
09:32
Гришин: «ЦСКА так просто не отпустит Чалова в «Зенит» 1
23 Января
15:47
Черевченко: «Гогуа точно не потеряется в РПЛ»
15:26
Пономарёв: «Чалов — игрок одной команды, ему нужно продлевать контракт с ЦСКА» 1
15:05
Хорватский футболист Неясмич мог перейти в ЦСКА и «Рубин»
13:20
Тернавский — о словах Орлова про Мусаева: «Про Хлусевича тоже говорили, что не уровень «Спартака»
11:28
В «Оренбурге» сообщил, что клуб не общается с «Динамо» по поводу возможного перехода Воробьёва
11:19
Василий Иванов: «Не представляю Чалова в футболке «Зенита» 1
09:09
Нападающий ЦСКА Чалов не собирается переходить в другой российский клуб 1
21 Января
16:06
Агент Смирнов: «Думаю, Круговой начнёт выступать за ЦСКА уже весной»
11:59
«Балтика» и «Оренбург» поспорят за игрока «Краснодара-2»
20 Января
14:56
Федотов: «Хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к ЦСКА зимой, это в интересах сборной России» 1
09:57
Первый тренер Кругового: «Будем ждать от Данила прогресса в ЦСКА»
19 Января
16:57
Алдонин: «Логично, что ЦСКА хочет забрать Кругового уже сейчас»
16:26
Круговой может перейти в ЦСКА уже зимой
16:06
Помазун: «Акинфеев – легенда ЦСКА и доказывает это на протяжении 21 года»
14:13
Радимов назвал команду РПЛ, которую он поддерживает, кроме «Зенита»
13:52
Новиков: «Помазун сам должен решить, что ему делать в сложившейся ситуации»
13:13
Агент Щенникова: «Бутсы на гвоздь Георгий вешать не собирается»
11:19
Президент «Оренбурга» Еремякин: «В ближайшие дни Томпсон должен прилететь в расположение команды»
18 Января
15:12
Алдонин считает, что ЦСКА не стоит удерживать Давилу
15:02
Спивак поддержал решение Кругового перейти в ЦСКА
14:19
В «Оренбурге» сообщили, что клуб продолжает рассматривать возможных новичков
13:14
«Оренбург» продлил контракт с вратарём Сысуевым
11:06
Агент Барбоза считает, что ЦСКА должен заплатить за Риччели больше 5 миллионов евро
10:27
Ловчев: «У Кругового есть потенциал, который можно раскрыть»
10:14
Обляков: «Если Чалов уедет в Европу, я порадуюсь за него» 1
09:15
Чепчугов: «Круговой усилит ЦСКА»
17 Января
13:33
Агент: «Тренерский штаб «Оренбурга» рассчитывает на Обухова»
10:47
Агент Дивеева: «Игорь готовится к работе в общей группе» 1
08 Января
13:06
В «Оренбурге» рассказали о восстановлении Муро
12:36
В агентстве Роши сообщили, что по игроку ЦСКА нет предложений от других клубов
11:47
Оганесян: «Желаю российскому футболу вернуться на международную арену»
04 Января
12:32
В «Жил Висенте» назвали условие, при котором Перейра может перейти в ЦСКА
29 Декабря
12:35
Кафанов сомневается, что в будущем кто-то сможет побить рекорды Акинфеева
28 Декабря
12:09
Спортивный директор «Оренбурга»: «Вопрос по Томпсону должен скоро решиться»
24 Декабря
13:50
В «Оренбурге» высказались о возможном уходе Гойковича
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели ​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» ​«Барселона» выбрала нового тренера Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Февраля
13:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ковачевич: «Бердыев — большой тренер, я многому у него научился»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль - о Промесе: «Чем тяжелее ситуация, тем лучше он играет»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Клуб РПЛ хочет подписать защитника «Локомотива» Магкеева
13:17 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Уголовное дело Промеса портит имидж «Спартака»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Ковачевич назвал Клаудиньо лучшим игроком РПЛ
13:02 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов»
12:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ковачевич — о переходе в махачкалинское «Динамо»: «Были предложения из Китая и Кипра, но позвонил Алексич»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Из «Сочи» ушёл защитник
11:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Кузьмичёв может перейти в «Торпедо»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Кафельников: «Болею за «Спартак» с семи лет, но после введения Fan ID на футбол не ходил»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Титов - о Промесе: «Русские своих в беде не бросают»
11:07 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» сообщили, что клуб близок к подписанию игрока молодёжной сборной Ирана
10:56 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Уход Чалова станет потерей для ЦСКА»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Титов вынес вердикт по игроку «Спартака» Мартинсу
10:40 · Россия. Премьер-лига
Титов оценил игру защитника «Спартака» Дуарте
Все новости
Рекомендуем