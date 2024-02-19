Алдонин: «Уход Чалова станет потерей для ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о будущем нападающего «армейцев» Фёдора Чалова, чей контракт с московским клубом рассчитан до конца декабря нынешнего года.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Зенит». Также не исключён вариант, при котором Чалов продолжит карьеру в европейском клубе.

«Станет ли его уход потерей для ЦСКА? Если до этого дойдёт — конечно. Ему будет трудно найти замену, особенно сейчас, когда выбор нападающих не так велик и ещё не каждый из них к нам поедет. Да и адаптацию к чемпионату никто не отменял», — приводит слова Алдонина «RT на русском».

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.