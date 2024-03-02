Ярослав Михайлов: «По игре «Оренбург» должен быть выше в таблице, будем исправлять ситуацию»

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги встречи с ЦСКА, 1:1.

- Судя по тому, как складывалась игра с ЦСКА, ничья – это удачный результат для вас?

- Нет предела нашим мечтаниям. Мы ехали в Москву за тремя очками. Хотим побеждать в каждом матче, набирать очки и подниматься вверх в таблице.

- Кто был ближе к победе?

- Если судить по счету, то никто.

- Как оцените эту игру с точки зрения физических кондиций? Команда полностью выдержала темп?

- Да, мы полностью выдержали. На сто процентов были готовы к матчу. На сборах очень хорошо подготовились, поскольку упорно работали.

- В вашу команду пришли четыре новичка. Кто из них производит наилучше впечатление?

- Не могу их оценивать. Это дело тренера. Все ребята хорошие, очень добрые и отзывчивые. Все трудолюбивые, а это главное, что нужно в футболе. Все новички уже вписались в коллектив. К нам пришли новые латинские футболисты, а у нас их было достаточно в команде. Они помогли пришедшим игрокам адаптироваться. А из российских футболистов кто-то кого-то знал до прихода. Поэтому никому не составило труда сразу влиться в коллектив.

- Вы с оптимизмом подходите к весенней части сезона, ведь задачи у вас сложные – сохранить прописку?

- Да, у нас стоит цель побеждать в каждом матче. Знаем, что находимся не на своем месте. По игре мы должны быть выше. Но так сложилась первая часть. Теперь нам предстоит исправить ситуацию.

- Реально ли победить в каждом матче? Кажется, даже «Зениту» это не под силу.

- Считаю, что это реально.

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Елена Григорьевская