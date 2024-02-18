Масалитин: «Если ЦСКА будет играть в атакующий футбол, Чалов станет лучшим бомбардиром РПЛ»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о шансах нападающего «армейцев» Фёдора Чалова стать лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша чемпионата России.

На данный момент Чалов занимает пятое место в рейтинге лучших бомбардиров сезона, забив восемь голов в 18 встречах. От лидирующего нападающего «Зенита» Матео Кассьерры 25-летний россиянин отстаёт на шесть мячей.

«Возможно, Чалов догонит Кассьерру по забитым мячам. Если ЦСКА будет играть в атакующий футбол, Фёдор станет лучшим бомбардиром РПЛ этого сезона», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой первый официальный матч весной «красно-синие» проведут в начале марта против «Оренбурга».