В «Жил Висенте» назвали условие, при котором Перейра может перейти в ЦСКА

Спортивный директор «Жил Висенте» Тиаго Ленхо высказался о возможном переходе защитника Габриэла Перейры в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего футболиста также заинтересованы «Порту», «Олимпиакос», «Бетис» и «Лестер».

«Нам нужно, чтобы Габриэл выполнил наши цели, поэтому мы не намерены вести переговоры с игроком в это время. Условие для прекращения сотрудничества с Габриэлем — выплата 10 миллионов евро», — цитирует Ленхо Sport24.

В текущем сезоне 23-летний Перейра провёл за «Жил Висенте» 15 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 2,5 миллиона евро.