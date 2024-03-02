​Федотов рассказал, чего не хватило ЦСКА для победы над «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после ничьей с «Оренбургом» (1:1) в девятнадцатом туре Премьер-лиги.

По словам Федотова, «Оренбург» плотно играл и позиционно оборонялся. Специалист посетовал на реализацию моментов.

«Нам не хватало реализации, скорости в атакующих действиях. Но мы все равно контролировали ход поединка и уверенно забили гол», - цитирует Федотова официальный сайт ЦСКА.

Федотов отметил, что ЦСКА некогда расстраиваться – нужно готовиться к следующему матчу чемпионата.

«Мы настраивались на победу и были к ней близки, но не получилось. Значит сделаем это в следующем матче», - сказал Федотов.

Следующий матч ЦСКА проведёт в пятницу, 8 марта, - против «Крыльев Советов» на выезде.