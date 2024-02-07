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Роша не покинет ЦСКА текущей зимой

07 Февраля 2024 • 11:32 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 14:00

В агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, сообщили, что бразильский футболист не покинет московский клуб нынешней зимой.

«Виллиан останется в ЦСКА. Зимой он не покинет клуб», — цитирует представителя Роши «РБ Спорт».

Ранее сам футболист заявлял, что счастлив находиться в московском клубе и не думает о возможном уходе.

Напомним, Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Контракт 29-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне бразилец провёл в составе ЦСКА 22 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша

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