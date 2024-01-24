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Гришин: «ЦСКА так просто не отпустит Чалова в «Зенит»

24 Января 2024 • 09:32 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном переходе нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в услугах 25-летнего футболиста, однако сам Чалов, являющийся воспитанником ЦСКА, менять команду в России не намерен.

«У Фёдора контракт с ЦСКА. Руководители будут решать, потому что просто так Чалова не отпустят», — цитирует Гришина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Рыночная стоимость игрока сборной России сейчас составляет 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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