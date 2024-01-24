Гришин: «ЦСКА так просто не отпустит Чалова в «Зенит»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном переходе нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в услугах 25-летнего футболиста, однако сам Чалов, являющийся воспитанником ЦСКА, менять команду в России не намерен.

«У Фёдора контракт с ЦСКА. Руководители будут решать, потому что просто так Чалова не отпустят», — цитирует Гришина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Рыночная стоимость игрока сборной России сейчас составляет 12 миллионов евро.