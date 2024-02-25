Игнатьев: «Я не вижу, чем Файзуллаев хуже Малкома»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева с экс-нападающим «Зенита» Малкомом.

Игнатьев похвалил ЦСКА за трансфер Файзуллаева, выразив мнение, что узбекский футболист ни в чём не уступает именитому бразильцу, но при этом он стоил намного дешевле.

«Вот ЦСКА взял Файзуллаева. Наверное, не такие деньги заплатил, как «Зенит» за Малкома. Но я даже не вижу, чем он хуже. Это по-настоящему серьёзное селекционное приобретение, профессиональная работа клуба», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Файзуллаев провёл в составе ЦСКА 18 матчей, забил два гола и отдал девять результативных передач. Напомним, что за игрока сборной Узбекистана московский клуб заплатил 500 тысяч евро. «Зенит» же приобрёл Малкома в 2019 году у «Барселоны» за 41,5 миллион евро.