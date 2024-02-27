Один из самых титулованных футболистов Узбекистана Сервер Джепаров в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о прогрессе вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

— Рад, что Аббосбек Файзуллаев стал лучшим молодым игроком Кубка Азии. Это достойная оценка его труда.

— Как вы считаете, летом ему стоит остаться в ЦСКА или уезжать из РПЛ, какой вариант будет лучше для его прогресса?

— Говоря о возможном отъезде, нужно в первую очередь смотреть на возможную страну и возможный клуб и анализировать, будет ли это лучше, чем остаться в ЦСКА. Очень важен стиль игры команды, в которой он будет продолжать карьеру, это обязательно надо учитывать и не уходить туда, где не будет комфортно.

Напомним, 20-летний Файзуллаев присоединился к ЦСКА в августе прошлого года. В составе «армейцев» футболист сыграл в 18 матчах, забил два гола и сделал девять ассистов.