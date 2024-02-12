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В «Оренбурге» сообщили, что Муро вряд ли успеет восстановиться к возобновлению сезона

12 Февраля 2024 • 13:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 14:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что полузащитник Томас Муро не успеет восстановиться к началу весенней части нынешнего сезона.

Напомним, что аргентинский футболист продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок.

«Травма Муро тяжёлая, тут сложно прогнозировать. Он уже тренируется, на какие-то упражнения его допускают в общую группу с ограничениями. Он ещё не до конца восстановился, поэтому не думаю, что к первому туру после рестарта уже будет готов», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний футболист провёл за «Оренбург» две игры, отметившись в них одной результативной передачей.

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