Келлвен: «Мне очень понравился снег, а мой сын вообще в восторге»

Бразильский защитник ЦСКА Келлвен рассказал о своём отношении к русской зиме.

По словам 23-летнего футболиста, московский холод впечатлил его сильнее всего.

«Когда наступают холода, получаются очень красивые фотографии. Мне очень понравился снег, а мой сын вообще в восторге от такой погоды и зимнего антуража», — приводи слова Келлвена «РБ Спорт».

Напомним, Келлвен перешёл в ЦСКА в сентябре 2023 года из «Атлетико Паранаэнсе». В составе «красно-синих» защитник успел провести 16 матчей, забить один гол и отдать четыре результативные передачи.

Свой ближайший матч «армейцы» проведут 2 марта против «Оренбурга». Начало — в 14:00 по московскому времени.