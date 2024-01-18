Агент Барбоза считает, что ЦСКА должен заплатить за Риччели больше 5 миллионов евро

Известный португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном переходе защитника «Фамиликана» Риччели в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за 25-летнего бразильца 5 миллионов евро. По мнению Барбозы, этих денег недостаточно для покупки такого игрока, как Риччели.

«Риччели — это хороший молодой игрок из Бразилии. Мне кажется, 5 миллионов евро — мало за Риччели. Допускаю, что трансфер всё-таки состоится, но сумма должна быть побольше», — приводит слова Барбозы Metaratings.

В текущем сезоне Риччели провёл за «Фамиликан» 13 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает бразильского защитника в 3 миллиона евро.