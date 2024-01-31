Чалов не спешит продлевать контракт с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не готов продлить контракт с московским клубом. Напомним, срок действующего соглашения истекает в конце декабря нынешнего года.

По информации «РБ Спорт», 25-летний футболист всё ещё надеется попробовать свои силы в Европе. Также отмечается, что предложение ЦСКА по новому соглашению (около 1,5 миллиона евро за сезон) не выглядит привлекательным для Чалова.

«Да, мы ведём переговоры, прямо сейчас мяч на стороне игрока. Клуб очень ценит Фёдора и рассчитывает, что компромисс будет найден — все наши усилия направлены на продление контракта. И, разумеется, предлагаемые клубом условия куда привлекательнее озвученных», — сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.