Ловчев: «У Кругового есть потенциал, который можно раскрыть»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о переходе защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

Напомним, контракт 25-летнего футболиста с московским клубом начнёт действовать после окончания текущего сезона, а остаток нынешнего розыгрыша чемпионата России Круговой проведёт в «Зените-2».

По мнению Ловчева, Круговому сложно претендовать на место в основном составе «Зенита» из-за высокой конкуренции, однако в ЦСКА он может прийтись ко двору.

«Круговой быстр, умеет играть в атаку — есть потенциал, который раскрыть можно, если тебе будут доверять, рассчитывать серьёзно», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Круговой провёл за «Зенит» 18 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Цвета петербургского клуба футболист защищает с лета 2019 года, ранее он выступал за «Уфу».