Хорватский футболист Неясмич мог перейти в ЦСКА и «Рубин»

Полузащитник «Осиека» Дарко Неясмич мог продолжить карьеру в России.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», летом прошлого года интерес к 24-летнему футболисту проявлял ЦСКА, который вернулся к кандидатуре хорватского игрока и текущей зимой, однако тренерский штаб «армейцев» решил отказаться от опорного полузащитника.

Кроме того, Неясмич имел возможность перейти в «Рубин», но отец футболиста пожелал, чтобы его сын продолжил карьеру в Германии или Италии.

В текущем сезоне Неясмич провёл за «Осиек» 25 матчей, в которых забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной сборной Хорватии в 1,8 миллиона евро.