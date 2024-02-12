Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Вести переговоры о продлении контракта Марина сейчас нет смысла»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб пока не задумывается о продлении контракта с полузащитником Джимми Марином.

По информации портала Transfermarkt, срок действия соглашения костариканского футболиста с «Оренбургом» рассчитан до конца июня нынешнего года. Андреев же опроверг эти сведения.

«Контракт Марина рассчитан не до лета, дольше. Вести переговоры о продлении сейчас нет смысла. Сперва нужно решить задачу и потом уже будем смотреть», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Марин провёл за «Оренбург» 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего костариканца в 800 тысяч евро.