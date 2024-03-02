Афанасьев: «ЦСКА должен побеждать «Оренбург», если хочет претендовать на медали»

Экс-игрок московского ЦСКА Андрей Афанасьев высказал мнение о матче 19-го тура Российской премьер-лиги, в котором «армейцам» будет противостоять «Оренбург».

«Жду от ЦСКА хорошей игры. Если армейцы хотят претендовать на медали, то они должны побеждать «Оренбург». Я думаю, что ЦСКА способен добиться успеха этой весной», - приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

ЦСКА и «Оренбург» встретятся на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. После 18 туров чемпионата России хозяева занимают восьмое место в таблице, а гости – 14-е.