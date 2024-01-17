Агент: «Тренерский штаб «Оренбурга» рассчитывает на Обухова»

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, переговоры о продлении контракта футболиста, срок действия которого истекает летом нынешнего года, на данный момент не ведутся.

«Тренерский штаб рассчитывает на него. Всё будет зависеть от того, как он проявит себя. Владимир настроен показать себя и помогать команде в весенней части чемпионата», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний Обухов провёл за «Оренбург» 18 матчей, в которых забил четыре гола. Цвета южноуральской команды Обухов защищает с 2022 года. Ранее он выступал за «Ростов», «Тамбов», «Сочи», «Кубань», «Мордовию», «Торпедо» и «Спартак».