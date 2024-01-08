В «Оренбурге» рассказали о восстановлении Муро

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о том, как проходит восстановление аргентинского полузащитника Томаса Муро после разрыва крестообразных связок.

«Заниматься в полную силу он пока не может. В течение сборов будем смотреть за прогрессом, загадывать не хочется — травма непростая. Пока восстановление идёт по плану», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Муро провёл за «Оренбург» две игры, в которых отметился одной результативной передачей.

После 18 туров РПЛ южноуральская команда расположилась на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.