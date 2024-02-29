Пономарёв уверен в победе ЦСКА над «Оренбургом»

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался в преддверии матча между «армейцами» и «Оренбургом».

По мнению эксперта, не стоит обращать внимание на поражение ЦСКА в минувшем товарищеском матче от «Динамо», ведь по игре было видно, что команда Владимира Федотова была готова лучше.

«На матч с «Оренбургом» «армейцы» выйдут уже с другим настроем, плюс на своем поле играют. Должны победить со счетом 2:0», — приводит слова Пономарёва Betonmobile.

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Оренбург» состоится в субботу, 2 марта. Начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Напомним, в первом круге команды разошлись миром, сыграв со счетом 1:1.