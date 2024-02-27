Пономарёв — о Чалове: «Игрок старается выбить себя получше условия»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о будущем форварда «армейцев» Фёдора Чалова.

Эксперт заявил, что ранее Чалов не смог себя проявить даже в среднем чемпионате Швейцарии, поэтому сейчас вряд ли он будет интересен хорошим командам.

— Как всегда перед продлением контракта игрок старается выбить себя получше условия. Думаю, Чалов останется в ЦСКА, никуда он не денется, — приводит слова Пономарёва портал «РБ Спорт».

Напомним, в конце текущего года у 25-летнего Чалова истекает трудовой договор с ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.