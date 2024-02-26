Заболотный: «В последнее время мне нравится критика»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, как относится к критике в свой адрес.

По словам 32-летнего футболиста, в последнее время он начал хорошо относиться к осуждению со стороны зрителей, поскольку такая негативная реакция говорит о повышенном внимании к персоне игрока.

«Один великий футболист сказал мне: «Если тебя критикуют — за тобой следят. Если нет реакции — ты никому не нужен». В лицо не высказывали ни разу», — приводит слова Заболотного «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Заболотный провёл в составе ЦСКА 25 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.