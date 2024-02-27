Игрок ЦСКА Келлвен рассказал о своей мечте

Защитник ЦСКА Дуглас Келлвен признался, что хотел бы сыграть в Лиге чемпионов в составе «армейцев».

«Одна из целей — сыграть за ЦСКА в Лиге чемпионов? Конечно. Это моя мечта. ЦСКА заслуживает находиться в Лиге чемпионов», — приводит слова Келлвена «РБ Спорт».

Футболист уверен, что ЦСКА смог бы показать себя с самой лучшей стороны в Лиге чемпионов.

23-летний бразилец присоединился к «красно-синим» прошлым летом. В текущем сезоне Келлвен провел 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и оформил четыре ассиста.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков.