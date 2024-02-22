Петржела назвал Акинфеева самым заслуженным российским игроком

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, кто является самым заслуженным российским футболистом из ныне играющих.

Чешский специалист назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который защищает ворота «армейцев» с 2003 года.

«Самый заслуженный — Акинфеев. Это образец трудолюбия, верности футболу и клубу. Молодёжи надо брать с него пример», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В текущем сезоне 37-летний Акинфеев провёл за ЦСКА 17 матчей, в которых пропустил 20 голов и шесть раз сумел сохранить свои ворота «сухими».

Свой первый матч после возобновления сезона «армейцы» проведут 2 марта против «Оренбурга».