Наумов: «Я бы не советовал Чалову переходить в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Зенит».

По мнению эксперта, 25-летнему футболисту не стоит переходить в «Зенит», так как ему будет сложно пробиться в основной состав команды из Санкт-Петербурга.

«Вот в «Зенит» я бы не советовал ему переходить. Потому что там он сядет на лавку и потеряет то, что сейчас имеет. Это уже не первый случай, когда русский футболист в «Зените» не приживается и имеет очень мало игровой практики, потому что уже 11 или 12 бразильцев играет в команде», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.