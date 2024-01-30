Пономарёв — о возможном переходе Айсауи в ЦСКА: «У нас в нападении никого нет, с Чаловым и Заболотным будем мучиться»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника клуба «УСМ Алжир» Сидахмеда Айсауи.

Ранее Анисс Бенчабане, агент 19-летнего алжирца, сообщил, что Айсауи близок к переходу в стан «армейцев», однако сделка ещё не закрыта.

«Ё-моё! Он откуда-то из тёмного леса, из джунглей? На перспективу брать? Сколько можно полузащитников? У нас в нападении никого нет. Чалов и Заболотный? Мы с ними будем мучиться», — цитирует Пономарёва «ВсеПроСпорт».

Напомним, после 18 туров РПЛ ЦСКА расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. От лидирующего «Краснодара» «красно-синие» сейчас отстают на 10 баллов.