Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв — о возможном переходе Айсауи в ЦСКА: «У нас в нападении никого нет, с Чаловым и Заболотным будем мучиться»

30 Января 2024 • 16:25 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.03 16:00

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе в московский клуб полузащитника клуба «УСМ Алжир» Сидахмеда Айсауи.

Ранее Анисс Бенчабане, агент 19-летнего алжирца, сообщил, что Айсауи близок к переходу в стан «армейцев», однако сделка ещё не закрыта.

«Ё-моё! Он откуда-то из тёмного леса, из джунглей? На перспективу брать? Сколько можно полузащитников? У нас в нападении никого нет. Чалов и Заболотный? Мы с ними будем мучиться», — цитирует Пономарёва «ВсеПроСпорт».

Напомним, после 18 туров РПЛ ЦСКА расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. От лидирующего «Краснодара» «красно-синие» сейчас отстают на 10 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв Сидахмед Айсауи ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Января
16:25
Пономарёв — о возможном переходе Айсауи в ЦСКА: «У нас в нападении никого нет, с Чаловым и Заболотным будем мучиться»
14:16
ЦСКА ещё не закрыл сделку по Айсауи, но трансфер близок
10:26
Руденко: «Федотов — адекватный тренер»
29 Января
16:21
Агент Дивеева: «Игорь должен вернуться в общую группу в начале февраля»
11:47
Спортивный директор «Оренбурга»: «Томпсон не просил нас делать ему российское гражданство»
28 Января
14:35
Даев считает, что ЦСКА способен попасть в тройку призёров по итогам сезона
27 Января
11:56
ЦСКА может создать вторую команду
09:13
Масалитин: «Я думаю, что пришло время Кучаеву сменить клуб»
25 Января
16:06
Тренер ЦСКА Федотов рассказал, почему предоставлял мало игрового времени Давиле
15:55
Чанов: «Нельзя отпускать Чалова в «Зенит» ни за какие деньги»
15:47
Черевченко: «Круговой сделал намеренный выбор в пользу той команды, где будет играть»
14:27
Ермаков: «Не думаю, что в ЦСКА к молодым футболистам стало меньше доверия»
14:11
В ЦСКА рассказали, когда Дивеев вернётся к тренировкам в общей группе
24 Января
14:28
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Томпсон прибыл в расположение команды»
11:56
Нападающий ЦСКА Давила высказался о своём возможном переходе в испанскую «Сельту»
09:32
Гришин: «ЦСКА так просто не отпустит Чалова в «Зенит» 1
23 Января
15:47
Черевченко: «Гогуа точно не потеряется в РПЛ»
15:26
Пономарёв: «Чалов — игрок одной команды, ему нужно продлевать контракт с ЦСКА» 1
15:05
Хорватский футболист Неясмич мог перейти в ЦСКА и «Рубин»
13:20
Тернавский — о словах Орлова про Мусаева: «Про Хлусевича тоже говорили, что не уровень «Спартака»
11:28
В «Оренбурге» сообщил, что клуб не общается с «Динамо» по поводу возможного перехода Воробьёва
11:19
Василий Иванов: «Не представляю Чалова в футболке «Зенита» 1
09:09
Нападающий ЦСКА Чалов не собирается переходить в другой российский клуб 1
21 Января
16:06
Агент Смирнов: «Думаю, Круговой начнёт выступать за ЦСКА уже весной»
11:59
«Балтика» и «Оренбург» поспорят за игрока «Краснодара-2»
20 Января
14:56
Федотов: «Хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к ЦСКА зимой, это в интересах сборной России» 1
09:57
Первый тренер Кругового: «Будем ждать от Данила прогресса в ЦСКА»
19 Января
16:57
Алдонин: «Логично, что ЦСКА хочет забрать Кругового уже сейчас»
16:26
Круговой может перейти в ЦСКА уже зимой
16:06
Помазун: «Акинфеев – легенда ЦСКА и доказывает это на протяжении 21 года»
14:13
Радимов назвал команду РПЛ, которую он поддерживает, кроме «Зенита»
13:52
Новиков: «Помазун сам должен решить, что ему делать в сложившейся ситуации»
13:13
Агент Щенникова: «Бутсы на гвоздь Георгий вешать не собирается»
11:19
Президент «Оренбурга» Еремякин: «В ближайшие дни Томпсон должен прилететь в расположение команды»
18 Января
15:12
Алдонин считает, что ЦСКА не стоит удерживать Давилу
15:02
Спивак поддержал решение Кругового перейти в ЦСКА
14:19
В «Оренбурге» сообщили, что клуб продолжает рассматривать возможных новичков
13:14
«Оренбург» продлил контракт с вратарём Сысуевым
11:06
Агент Барбоза считает, что ЦСКА должен заплатить за Риччели больше 5 миллионов евро
10:27
Ловчев: «У Кругового есть потенциал, который можно раскрыть»
10:14
Обляков: «Если Чалов уедет в Европу, я порадуюсь за него» 1
09:15
Чепчугов: «Круговой усилит ЦСКА»
17 Января
13:33
Агент: «Тренерский штаб «Оренбурга» рассчитывает на Обухова»
10:47
Агент Дивеева: «Игорь готовится к работе в общей группе» 1
08 Января
13:06
В «Оренбурге» рассказали о восстановлении Муро
12:36
В агентстве Роши сообщили, что по игроку ЦСКА нет предложений от других клубов
11:47
Оганесян: «Желаю российскому футболу вернуться на международную арену»
04 Января
12:32
В «Жил Висенте» назвали условие, при котором Перейра может перейти в ЦСКА
29 Декабря
12:35
Кафанов сомневается, что в будущем кто-то сможет побить рекорды Акинфеева
28 Декабря
12:09
Спортивный директор «Оренбурга»: «Вопрос по Томпсону должен скоро решиться»
24 Декабря
13:50
В «Оренбурге» высказались о возможном уходе Гойковича
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу ​«Манчестер Сити» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Кубка Англии Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти» Игрок «Жироны» стал одной из главных трансферных целей «Реала» Балотелли «выбрал» между Байденом и Путиным, но затем удалил публикацию
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо
Спортивные новости
Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Января
17:46 · Россия. Премьер-лига
Марат Быстров назвал большой плюс Ташуева как тренера
17:38 · Россия. Премьер-лига
Пирожков: Карпин — аналог Моуринью в российском футболе
17:37 · Россия. Премьер-лига
Легенда «Амкара» усилит тренерский штаб «КАМАЗа»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Я бы с радостью вернулся на работу в Россию»
17:28 · Россия. Премьер-лига
«Лацио» готов купит Гарре за восемь миллионов евро слухи
17:24 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил переход Айсауи в ЦСКА
17:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Енисее» Тихонова игроков будут штрафовать за брань
17:09 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» объявил об уходе Джорджевича официально
17:07 · Россия. Премьер-лига
Рыскин: «Глушаков приехал в «Ростов» набирать форму»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Агент Кангва: «У нас есть три-четыре предложения из России»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Гайич рассказал о целях на вторую часть сезона
16:36 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Доверяю мнению Корнеева, который сказал, что Угальде стоит 5-6 миллионов евро»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил интерес «Ахмата» к Назону
16:25 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о возможном переходе Айсауи в ЦСКА: «У нас в нападении никого нет, с Чаловым и Заболотным будем мучиться»
16:08 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» ведёт переговоры с нападающим софийского ЦСКА Назоном слухи
Все новости
Рекомендуем